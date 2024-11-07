Севастопольца второй раз будут судить за разжигание вражды в интернете

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту унижения человеческого достоинства в интернете.

31-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности за негативные высказывания в Интернете в отношении людей определенных национальностей.

Несмотря на это, в августе 2020 года мужчина опубликовал комментарий аналогичного характера в соцсети «ВКонтакте». «Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы его высказывание унизило человеческое достоинство группы лиц по этнотерриториальному признаку», — сообщили в прокуратуре Севастополя.

На него заведено уголовное дело, которое будет рассматривать суд.

Напомним, в Севастополе суд уже неоднократно выносил подобные решения. Недавно была оштрафована женщина за разжигание вражды и ненависти в интернете.

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Ольга Сурикова