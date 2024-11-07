В Крыму на деньги от продажи национализированного имущества будут строить спортивные объекты 

В Крыму принято решение средства, вырученные от продажи национализированного имущества, направлять на создание объектов спортивной инфраструктуры. В частности, как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, установят спортзалы в 15 школах и шести учреждениях среднего профессионального образования.

По данным коллегии минспорта Крыма, также разработаны типовые решения для сельских стадионов — до 10 млн руб. на объект. За эти средства будет приведена в порядок основная инфраструктура: поле, покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Это позволит создать условия для тренировки команд и развития массового спорта в сельской местности.

Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.

Кроме того, появилась возможность размещения в сельских районах республики 4-5 физкультурно-оздоровительных комплексов. В ближайшее время будут определены муниципальные образования, в которых появятся новые ФОКи.

Напомним, этим летом власти Крыма национализировали квартиру, записанную на родственников украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, связанного с Владимиром Зеленским. Квартира находится в поселке Ливадия на южном берегу Крыма.

Напомним, квартиру в поселке Ливадия, зарегистрированную на имя Елены Зеленской, продали с аукциона за 44 млн рублей.

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Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram