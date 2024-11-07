В Севастополе в районе бухты Омега устанавливают долгожданный светофор

Новый светофор на проспекте Героев Сталинграда в районе бухты Омега оснастят кнопкой для пешеходов.

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Сейчас сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» ведут подготовительные работы для установки светофорных опор. После чего приступят к пуско-наладочным работам.

Планируется, что все работы выполнят в течение месяца.

Автомобилисты уже неоднократно поднимали вопрос об установки здесь светофора, так как необходимость постоянно пропускать пешеходов через четырехполосную дорогу приводило к длинным заторам на дороге.

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Напомним, на этом пешеходном переходе светофор был особенно необходим: для обеспечения безопасности пешеходов и для уменьшения заторовых ситуаций.

Напомним, новые светофоры заработали на пересечении улиц Вакуленчука — Меньшикова — Руднева.

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Ольга Сурикова