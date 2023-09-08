Севастопольца, пнувшего флаг России, ждет суд и уголовное дело

В Севастополе возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом России. За данное преступление задержан 21-летний местный житель.

Молодой человек, находясь в Артбухте увидел у подножия памятника В.А. Корнилову инсталляцию, в которой использовался российский государственный флаг. Поскольку он негативно относился к проведению СВО, решил свое несогласие проявить, пнув ногой полотно флага, а также размещенные на нем предметы.

Действия задержанного увидели находящиеся поблизости жители и гости города Севастополя, которым парень публично негативно высказался относительно использования Вооруженных сил России, поддержания международного мира и безопасности.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. Также возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом РФ, ему грозит до одного года лишения свободы.

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Ольга Сурикова