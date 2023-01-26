Севастопольца осудили на восемь лет за убийство женщины

Житель Севастополя приговорен к восьми годам колонии за убийство знакомой ему женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следкома России по Республике Крым и Севастополю.

«Он признан виновным в убийстве 59-летней сожительницы», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что вечером 15 августа 2022 года между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ударов хозяйственным ножом в область груди. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Отбывать срок севастополец будет в колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова