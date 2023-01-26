Подготовку генплана Севастополя начнут с транспортной модели

Правительство Севастополя планирует начать работу над городским генпланом с «полевых» исследований транспортной модели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своих социальных сетях.

Глава города принял участие в совещании со специалистами ГАУ «Институт Генплана Москвы» в столичном офисе разработчика проекта генплана.

По словам Развожаева, специалисты несколько месяцев будут изучать узкие места городского транспортного каркаса, пиковые нагрузки на магистрали.

«Только после этих исследований мы сможем понять, где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить, какой скоростной режим на них устанавливать и.т.д. На специальных фокус-группах с севастопольцами мы будем получать обратную связь во время подготовки Генплана», — отметил градоначальник.

Напомним, в июне 2022 года Михаил Развожаев сообщил, что разработчиками ведутся работы по актуализации документа. Эта работа должна была быть завершена к декабрю 2022 года.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Дмитрий Островский