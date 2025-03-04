Севастопольца будут судить за смертельное ДТП, в котором погиб пешеход

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пожилой пешеход.

По версии следствия, 55-летний мужчина утром 8 декабря 2024 года, управляя праворульным автомобилем NISSAN AD, ехал со стороны ул. Галины Петровой в направлении пл. Восставших. В районе дома № 9 на ул. Пожарова, недалеко от входа на старое городское кладбище, он, превышая скорость, по правой полосе обгонял фургон. И не успел затормозить, когда на пешеходный переход вышел пожилой человек. В результате ДТП пенсионер с травмами доставлен в больницу, от которых в дальнейшем скончался, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя