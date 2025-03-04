Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона клещей

Насекомые проснутся ранее обычного периода.

Всему виной аномально тёплая погода, которая в ближайшее время установиться в России.

Поэтому сезон активности клещей в 2025 году может начаться раньше срока. С 8 марта в Крыму и Севастополе обещают уже по настоящему теплые весенние дни.

В большинстве регионов страны сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Соответственно, для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. Однако в этом году из-за аномального тепла сезон активности клещей может начаться намного раньше.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Одежда не должна допускать заползания клещей. Помимо этого, рекомендуется использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai