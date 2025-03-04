Тюльпаны подорожали на 25% в преддверии 8 Марта

Стоимость цветка выросла на четверть — до 2,4 тысячи рублей за букет. В связи с этим спрос на тюльпаны снизился на 4%.

Средний чек на розы составил 2 405 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года, хризантемы подорожали на 31% — до 1,9 тысячи рублей за букет, а спрос на них вырос на 16%. Средний чек на лилии составил 2,87 тысячи рублей, что на 39% выше уровня прошлого года, сообщило РИА Новости.

В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%.

«Севкор» промониторил цены на самые ходовые цветы к 8 марта в районе Юмашевского рынка. В официальных точках продажи цветов стоимость одного тюльпана стартует от 250 рублей за цветочек. На остановке у стихийных торговцев уже торгуют по 170 рублей за штуку, при этом есть варианты и других весенних букетиков. С маленькими тюльпанчиками можно купить за 300 рублей. Нарциссы здесь по 100-150р штука, фрезии — 300-350р букетик.

А вот уже через дорогу к торговле цветами подключились и торговцы овощами. У них один тюльпан стоит 100р.

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Ольга Сурикова