Автобус «Луганск-Севастополь» попал в смертельное ДТП

Сегодня рано утром автобус, двигавшийся по маршруту «Луганск-Севастополь», в районе села Знаменка Красногвардейского района выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном.

В результате ДТП от полученных травм скончался водитель фургона 1988 года рождения. В автобусе находилось 16 пассажиров, никто из них не пострадал.

Глава регионального Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю