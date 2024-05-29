В Севастополе продолжается капитальный ремонт фасадов домов на улице Гоголя

В домах на улице Гоголя второй месяц идут работы: дома № 29 и 31 готовы на 15-20%, а в 33-м доме работы выполнены на 50%.
Эти здания с момента постройки, 1962-1963 гг, не ремонтировались — фасадные плиты частично разрушены.
Фасад промывается и расчищается, герметизируются швы, затем поверхность штукатурится. Идет ремонт балконов и лоджий, смена отливов, замена и ремонт оконных и дверных заполнений, подготовка под окраску и сама окраска фасада. В рамках ремонта планируется замена окон и дверей в местах общего пользования.
Работы закончат к сентябрю.
Всего до конца года капитальный ремонт выполнят на 29 объектах.
Анна Левина