В Севастополе продолжается капитальный ремонт фасадов домов на улице Гоголя

В домах на улице Гоголя второй месяц идут работы: дома № 29 и 31 готовы на 15-20%, а в 33-м доме работы выполнены на 50%.

Эти здания с момента постройки, 1962-1963 гг, не ремонтировались — фасадные плиты частично разрушены.