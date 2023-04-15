В Севастополе два подростка издевались над женщиной на проспекте Генерала Острякова

В Севастополе 12 апреля около 22 часов двое подростков в ходе конфликта с женщиной распылили на нее перцовый спрей, а затем облили водой.

Инцидент произошел у магазина «Лидер» в районе остановки «Океан» на проспекте Генерала Острякова. Как только в ситуацию вмешались прохожие, мальчики начали нецензурно ругаться, а затем сбежали. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили ForPost в пресс-службе УМВД, на основании выявленных в социальных сетях сведений проводится проверка.

После установления личности участников, оказалось, что подростки — 2009 и 2011 годов рождения— уже состоят на профилактическом учете, а второй даже вместе с матерью.

Первый еще состоит в подразделении по делам несовершеннолетних. Он занимается бродяжничеством, в школе неоднократно становился участником конфликтов и славится антисоциальным поведением. Его мать неоднократно привлекалась к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сведения о противоправном поведении подростков будут направлены по месту их учебы, а также в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям несовершеннолетних.

Ольга Сурикова