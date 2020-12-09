Севастопольскому общепиту предлагают посоревноваться в украшении фасадов

У севастопольцев будет новое развлечение – гулять и глазеть и на витрины
В Севастополе предприятиям потребительского рынка предлагают поучаствовать в конкурсе к Новому года, информирует пресс-служба правительства города.
Конкурс проводится среди предприятий торговли и общественного питания с 14 по 24 декабря 2020 года.
Номинации: «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»; «Лучшее новогоднее оформление фасада, витрины предприятия»;
«Лучший новогодний проект» — комплекс мероприятий по новогоднему оформлению витрин, фасадов предприятий и прилегающих территорий;
«Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта»;
«Лучшее новогоднее оформление торгового места на розничном рынке»;
«Лучшее новогоднее оформление торгового места на ярмарке».
Победители конкурса в каждой номинации определяются по следующим группам: торговые центры и торговые комплексы; предприятия розничной торговли продовольственными товарами; предприятия розничной торговли непродовольственными товарами; нестационарные торговые объекты; предприятия общественного питания; предприятия бытового обслуживания населения, предприятия рыночной и ярмарочной торговли, отметили в пресс-службе.
К участию приглашаются все субъекты предпринимательской деятельности.
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Фото украшенных торговых объектов необходимо направлять на электронную почту gupotreb@sev.gov.ru
Информацию по условиям участия в Конкурсе можно получить по телефону 555-320.
Напомним, в Севастополе еще более ужесточены антиковидные меры: с 20 декабря запрещены все массовые мероприятия, банкеты, корпоративы, кроме утренников в школа и детских садах и то в закрытых группах.