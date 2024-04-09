Ранункулюсы в букетах

Ранункулюсы неизменно вызывают интерес у клиентов флористических студий Москвы. Это броские, но нежные и изящные цветы. Они радуют богатством оттенков и форм. Поговорим о том, почему они идеальны для букетов.

Почему ранункулюсы пользуются популярностью в букетах

Ранункулюсы — тренд сезона. Этот вид известен под множеством названий. А все дело в том, что существует обилие сортов в природе. Экзотическое наименование растения не должно настораживать. Это всем привычный лютик, его садовый вариант, декоративный представитель огромного семейства.

По форме ранункулюс напоминает небольшую розочку или пион. Он издает тонкое благоухание. Букет выглядит нежно, стильно и эффектно. Он уместен в особых случаях. Спрос покупателей на композиции с лютиками объясним. Они необычайно красивы.

Особенности ранункулюсов как цветка для букетов

Флористы используют ранункулюсы, чтобы создать объемный, изысканный букет. Он несет в себе смысл, ведь значение цвета лепестков символично. Лютики они устойчивы, сочетаются с дополнительными элементами и могут выступать в качестве основ букета.

Эксперты называют ранункулюсы универсальными растениями. Они отвечают всем требованиям, которые предъявляют цветам для составления композиций.

Как выбрать ранункулюсы для букета

Ранункулюсы — стойкие, но капризные цветы. Для составления букета выбирают растения с нераскрывшимися бутонами. Такое состояние подтверждает их свежесть. Обратите внимание на этот момент при заказе композиции.

Учет цветовой гаммы и стилей букета

Лютики азиатские радуют нежными, пастельными оттенками. Но доступны и яркие цвета. Ранункулюсы могут обладать красными, розовыми, нежно-желтыми лепестками.

Обычно из популярных сортов создают круглые, объемные букеты. Они идеальны для вручения девушке независимо от ее возраста и степени близости к ней дарителя.

Значение декоративных лютиков по традиции связывают с нежными чувствами. Они выражают симпатию, влюбленность, теплоту, расположение дарителя.

Выбор подходящих сортов ранункулюсов

Обычно ранункулюсы не подразделяют по сортам. Официальных названий не существует. Но флористы рекомендуют выбирать цветы для букета с ориентиром на оттенок лепестков.

Кроме того, в России можно заказать и купить такие категории ранункулюсов, как:

турецкие;

персидские;

французские.

Они отличаются друг от друга размерами бутонов, оттенком и количеством листьев на стебле. Например, лютики из Франции обладают практически голым стеблем. Внимание получателя букета сосредоточено на красоте соцветия. А преимущество турецких ранункулюсов — в наличии объемного и крупного бутона.

Персидская разновидность считается гибридной. Но она устойчива к перепадам температур, сохраняет свежесть в срезанном виде. Это самые крупные лютики среди имеющихся на планете.

Выбрать подходящий сорт непросто. Все разновидности красивы. Положитесь на опыт флориста. Он подскажет, какой вариант уместен для вашего случая.

Символика ранункулюсов в букетах

Ранункулюсы отличаются расцветками. А значит, их значение зависит от колора лепестков. Отметим, что в Москве можно заказать крапчатые разновидности. Двухцветные образцы символизируют нежность, восхищение. Это статусные варианты для дарения значимому человеку.

Значение различных цветов ранункулюсов

Представим список основных значений цветов лютиков:

Белые: невинность, чистота помыслов, искренность. Розовые: влюбленность, расположение, симпатия. Красные: страсть, восхищение. Желтые: пожелания успехов и процветания.

Лютики в букете можно сочетать с другими цветами. В этом случае смысл композиции будет более глубоким и полным.

Как передать определенные эмоции с помощью ранункулюсов в букете

Ориентируйтесь на значение цвета лепестков. Дарите те виды, которые выражают ваши чувства и эмоции. Если возникли сложности, посоветуйтесь с флористом. Расскажите о ситуации и получательнице. Он подберет идеальную, «говорящую» композицию.

FAQ

Клиенты флористических студий Москвы часто задают вопросы перед заказом букета из ранункулюсов. Специалисты подготовили ответы, чтобы облегчить выбор.

Какие особенности у ранункулюсов как цветка для букетов?

Это объемный и нежный цветок. Он подходит для создания пышных, круглых композиций. Лютики эффектно смотрятся как в крафтовой бумаге, так и в корзинах или флористических пакетах и коробках.

Могут ли ранункулюсы сочетаться с другими цветами в букете?

Ранункулюсы обычно дополняют розами, пионами, эустомами, гипсофилой. Важно учитывать аромат и цвет «соседей».

Долго ли сохраняют свежесть ранункулюсы?

Здесь значение приобретает ответ на вопрос, какая разновидность использовалась. В среднем срок свежести составляет 5–10 дней.