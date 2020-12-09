В Севастополе от коронавируса скончались 5 человек за сутки

Заболел девятимесячный малыш

В Севастополе по состоянию на утро 9 декабря зарегистрированы 74 новых случая заболевания COVID-19. 33 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городских больниц, остальные – на амбулаторном лечении, говорится в оперативной сводке правительства города.

Заболевшие – люди в возрасте от девяти месяцев до 80 лет. 105 человек выписаны после выздоровления.

Скончались пять человек в возрасте от 63 до 79 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 4987 человек.

В настоящий момент выздоровели 4582 человека, 153 — умерли. На сегодняшний день в стационарах находится 225 человек, в «Изумруде» – 100.

На амбулаторном лечении – 127 человек. Под наблюдением находятся 580 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122