Севастопольским школьникам не придется учить обществознание в 6–8-х классах

С 1 сентября 2025 года обществознание исключается из школьной программы для учащихся 6-8 классов, как сообщает Минпросвещения.

Изменения в учебные планы введены с целью оптимизации и повышения качества образовательного процесса. Теперь предмет будет изучаться только с 9 класса. Министерство обещает, что это не повлечёт за собой проблем с ОГЭ, поскольку экзамен будет адаптирован под обновленные программы.

Взамен, ученики получат увеличенное количество часов по истории и новые интегрированные курсы, что, по заверениям ведомства, не увеличит общую нагрузку на школьников.

Напомним, у Севастопольских школьников может стать меньше домашней работы.