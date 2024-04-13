Драма по-севастопольски: девушка пыталась спасти своего парня-наркоторговца

Случаи, когда любовь толкает на безрассудные поступки, не редкость, и вот свежий пример из Севастополя. ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность 25-летнего горожанина, который, будучи курьером интернет-магазина наркотиков, был пойман с крупной партией запрещённых веществ — 300 г метадона и 35 г N-метилэфедрона. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Но трагизм произошедшего стал ясен позже, когда выяснилось, что девушка «наркобарона», решила во что бы то ни стало помочь своему парню избежать заключения.

В попытке спасти возлюбленного, она предприняла рискованный шаг — попыталась скрыть свертки с наркотиками, подготовленные к распространению. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Однако судьба ее возлюбленного печальнее – ему грозит пожизненное.

Напомним, в Белогорском районе Крыма разоблачен замначальника отдела полиции, крышевавший наркокартель.