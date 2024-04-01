У Севастопольских школьников может стать меньше домашней работы

В России сократят объем домашних заданий, а также уменьшат количество контрольных работ в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы. Такое поручение правительству РФ дал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам», — следует из поручения.

Для этих целей сократят реальные временные затраты детей на выполнение домашних заданий, и уменьшат количество контрольных и исключат те, что не предусмотрены нормативными правовыми актами.

Напомним, в прошлом году в Севастополе как минимум 10 выпускников получили максимальные балы единого государственного экзамена.