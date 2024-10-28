На Северной отремонтировали проблемный участок дороги

Почти год жители Северной стороны вынуждены были добираться домой по разбитой дороге, пока, наконец, проблемный участок не отремонтировали.

«В сухую погоду еще более-менее, но когда шли дожди, приходилось идти по грязи», — делились с «Севкор» местные жители.

Речь идет об участке дороги, проходящей мимо частного сектора по улице Средний проезд, соединяющей проход к многоэтажным домам.

Не без участия общественников данный участок в настоящее время привели в порядок.

Мораль из этой истории такая – чтобы дело пошло быстрее, надо звонить во все колокола и настойчиво добиваться решения проблемного вопроса.

Ранее мы писали, что владельцы автомобилей в Севастополе начали неправомерно парковать свои машины на новом тротуаре, который был оборудован для обеспечения безопасности детей, и в частности, для удобства школьников, идущих в начальную школу «№9 имени Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой». Идет установка ограждения, что является вынужденной мерой, так как надежды на сознательность водителей не оправдались.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер