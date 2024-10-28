Где в Севастополе не будет света 29 октября

29 октября запланировано отключение света в разных районах Севастополя. «Севкор» сообщает, где именно произойдет отключение.
с 09:00 до 17:00
ул. Героев Подводников, 6,3;
ул. Щелкунова, 1-15(нечет);
ул. Ефремова, 1-А,1,2,12-А;
пр-кт Гагарина, 26-38(чет),19-29(нечет),44.
с 08:00 до 17:00
ул. Междурядная пос.1 отд.с/х Зол.балка, 2-А-1, 8-А, 2-28(чет), 618, 1-3(нечет), 47, 25, 50, 54;
пер. Междурядный, 2-14(чет), 5, 7, 40-А, 32-36(чет), 44-48(чет), 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А, 43-45(нечет), 53;
ул. Лазурная пос.1 отд.с/х Зол.балка, к.230.
с 08:30 до 17:30
ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет);
ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет),32-40(чет),53-97(нечет;
ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет),96,35-65(нечет),100-А,98,104;
ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).
с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа
ул. Драгунская, 28-30(чет),27-41(нечет);
ул. Крошицкого, кад.446,16,916,948,29-А,7-А,1-3(нечет),11,15,21-23(нечет),27,33;
ул. Хомутова, 18-А,14-18(чет);
ул. Парусная, 51-53(нечет).
СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);
СНТ «Ригель», 116,910-912(чет),419-А,501,801;
СНТ «Икар-2», 52,114,134,214,232,282,292,334,295-А,195,273,299,421,427,649.
ул. Межгорская, 52,58-62(чет),72,76,77,83,87,459.
проезд Компасный, 8-16(чет),22,17-27(нечет);
проезд Стрелковый, 7-А,31.
ул. Композиторская, 8-А, 18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18(чет), 19-А, 7-23(нечет), 197-199(нечет), 1481;
СНТ «Благодатный», 2, 14, 20-30(чет), 44, 50, 60, 66, 114, 71-Е, 5-11(нечет), 21, 31-33(нечет), 41, 63, 75;
ул. Богдана Хмельницкого, 278,71-Ж,71-Е;
СНТ «Парус- 1», 1.
ул. 40 лет Октября, 46-А,46-Б,42-А,8-46(чет),5-А,11-21(нечет);
ул. Гончарная, 2-6(чет);
ул. Коммунаров, 4-14(чет),15-А,9-А,7-15(нечет);
ул. Спартаковская, 8-А,10,1-7(нечет).
Для безопасного выполнения в охранной зоне воздушной линии 6 000 В по заявке ООО «Миранда Медиа» будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
в период с 08:00 до 18:00
с. Хмельницкое
ООО «Легадо»
ИП Корытин
ООО «Виноград плюс»
ООО «Винодельческое хозяйства Акчурина»
ООО «Агрофирма «Золотая балка» дом пчеловода 5-е отделение
пос. Сахарная головка
СОАО «Севастопольский» участки №24, 492, 494, 83, 493
Отключение электроэнергии 29 октября по заявке ГУПС «Водоканал»
Для безопасного выполнения аварийных ремонтных работ в сетях водоснабжения по заявке ГУПС «Водоканал» 29 октября с 09:00 до 17:00 (ориентировочно) будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
ул. Тараса Шевченко, 49, 61;
ул. Комбрига Потапова, 14/2, 16-24(чёт), 16-А, 16/2, 21, 23, 37;
ул. Александра Маринеско, 1-А.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер