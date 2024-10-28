Где в Севастополе не будет света 29 октября

29 октября запланировано отключение света в разных районах Севастополя. «Севкор» сообщает, где именно произойдет отключение.

с 09:00 до 17:00

ул. Героев Подводников, 6,3;

ул. Щелкунова, 1-15(нечет);

ул. Ефремова, 1-А,1,2,12-А;

пр-кт Гагарина, 26-38(чет),19-29(нечет),44.

с 08:00 до 17:00

ул. Междурядная пос.1 отд.с/х Зол.балка, 2-А-1, 8-А, 2-28(чет), 618, 1-3(нечет), 47, 25, 50, 54;

пер. Междурядный, 2-14(чет), 5, 7, 40-А, 32-36(чет), 44-48(чет), 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А, 43-45(нечет), 53;

ул. Лазурная пос.1 отд.с/х Зол.балка, к.230.

с 08:30 до 17:30

ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет);

ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет),32-40(чет),53-97(нечет;

ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет),96,35-65(нечет),100-А,98,104;

ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Драгунская, 28-30(чет),27-41(нечет);

ул. Крошицкого, кад.446,16,916,948,29-А,7-А,1-3(нечет),11,15,21-23(нечет),27,33;

ул. Хомутова, 18-А,14-18(чет);

ул. Парусная, 51-53(нечет).

СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116,910-912(чет),419-А,501,801;

СНТ «Икар-2», 52,114,134,214,232,282,292,334,295-А,195,273,299,421,427,649.

ул. Межгорская, 52,58-62(чет),72,76,77,83,87,459.

проезд Компасный, 8-16(чет),22,17-27(нечет);

проезд Стрелковый, 7-А,31.

ул. Композиторская, 8-А, 18-А, 14-А, 10-А, 10-Б, 2, 8-18(чет), 19-А, 7-23(нечет), 197-199(нечет), 1481;

СНТ «Благодатный», 2, 14, 20-30(чет), 44, 50, 60, 66, 114, 71-Е, 5-11(нечет), 21, 31-33(нечет), 41, 63, 75;

ул. Богдана Хмельницкого, 278,71-Ж,71-Е;

СНТ «Парус- 1», 1.

ул. 40 лет Октября, 46-А,46-Б,42-А,8-46(чет),5-А,11-21(нечет);

ул. Гончарная, 2-6(чет);

ул. Коммунаров, 4-14(чет),15-А,9-А,7-15(нечет);

ул. Спартаковская, 8-А,10,1-7(нечет).

Для безопасного выполнения в охранной зоне воздушной линии 6 000 В по заявке ООО «Миранда Медиа» будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

в период с 08:00 до 18:00

с. Хмельницкое

ООО «Легадо»

ИП Корытин

ООО «Виноград плюс»

ООО «Винодельческое хозяйства Акчурина»

ООО «Агрофирма «Золотая балка» дом пчеловода 5-е отделение

пос. Сахарная головка

СОАО «Севастопольский» участки №24, 492, 494, 83, 493

Отключение электроэнергии 29 октября по заявке ГУПС «Водоканал»

Для безопасного выполнения аварийных ремонтных работ в сетях водоснабжения по заявке ГУПС «Водоканал» 29 октября с 09:00 до 17:00 (ориентировочно) будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ул. Тараса Шевченко, 49, 61;

ул. Комбрига Потапова, 14/2, 16-24(чёт), 16-А, 16/2, 21, 23, 37;

ул. Александра Маринеско, 1-А.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер