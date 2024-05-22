Севастопольский ТЮЗ готовит премьеру

Культура
22-05-2024
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Севастопольский Театр юного зрителя готовит премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане». В постановке зрители услышат классическую и джазовую музыку, но в то же время сохранен оригинальный сюжет всеми любимой сказки Александра Сергеевича Пушкина. 

Режиссер Федор Парасюк поставил одновременно и детское произведение, полное волшебства и чудес, и взрослое, философское произведение, касающееся вопросов семьи, отца и сына, предательств, зависти и дворцовых переворотов. 

Премьерные показы пройдут 24, 25 и 26 мая.

Анна Левина

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