Севастопольский ТЮЗ готовит премьеру

Севастопольский Театр юного зрителя готовит премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане». В постановке зрители услышат классическую и джазовую музыку, но в то же время сохранен оригинальный сюжет всеми любимой сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Режиссер Федор Парасюк поставил одновременно и детское произведение, полное волшебства и чудес, и взрослое, философское произведение, касающееся вопросов семьи, отца и сына, предательств, зависти и дворцовых переворотов. Премьерные показы пройдут 24, 25 и 26 мая.

Анна Левина