Севастополец не успел сбыть коноплю и сел на пять лет

В Севастополе вынесен приговор местному жителю, который планировал незаконно распространять каннабис на территории города.

22 мая 2024 года заместитель прокурора города Севастополя Евгений Кадамов поддержал обвинение в отношении 50-летнего мужчины. Установлено, что севастополец, не имеющий постоянного дохода, вырастил растения конопли на своем участке в СТ «Электрон» и изготовил из них наркотическое средство каннабис массой более 100 граммов. Сбыть наркотики он не успел, его действия были пресечены правоохранительными органами.

Гагаринский районный суд города Севастополя назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 150 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Левина