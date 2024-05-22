В посёлке Кача ремонтируют поликлинику

На улице Красноармейской, 48 проходит капитальный ремонт поликлиники городской больницы № 4. Основное здание объекта двухэтажное, общей площадью 849 м². Проектом капремонта запланировано обновление полов, стен, перегородок, лестниц, а также электромонтажные работы, замена всех инженерных сетей, оконных блоков, установка новой сантехники, подключение сетей связи, внутреннего и надземного газопровода, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан на объект и многое другое.

Прилегающую территорию благоустроят — обновят наружные системы электро- и водоснабжения, водоотведения, возведут малые архитектурные формы и ограждения.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 30%. Работы завершат к концу года.

Фото: Правительство Севастополя

Анна Левина