Севастопольский театр опроверг обвинения композитора из США

Севастопольский государственный театр оперы и балета опровергает незаконное использование авторских прав американского композитора в балете «Грозовой перевал».

Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба театра.

На днях композитор из США Филип Гласс опубликовал в соцсети Х обращение к театру оперы и балета в Севастополе. Он заявил, что в постановке «Грозового перевала» его музыка используется без разрешения.

Гласс добавил, что никто не запрашивал разрешения на использование его имени в продвижении и рекламе балета.

В ответ театр официально заявил, что действует в рамках российского законодательства.

«Незаконного использования авторских прав не допускаем», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает сайт театра, 29 и 30 июля состоится открытие VIII Фестиваля оперы и балета. Будет представлена мировая премьера балета «Грозовой перевал» по мотивам одноименного романа Эмилии Бронте в прочтении хореографа из Великобритании Джоны Пол Кука и художника-сценографа Лилии Хисматуллиной.

Ведущие партии исполнят солисты лучших российских театров Ксения Рыжкова, Сергей Полунин, Александр Волчков, Екатерина Одаренко, Валерия Муханова.

Отмечается, что над музыкальным оформлением балета работала лауреат и победитель международных конкурсов Татьяна Шатковская — специально для премьеры композитор написала современную музыку, которую исполнит Московский молодежный камерный оркестр. Прозвучат также классические произведения и ирланские национальные песни.

Премьера состоится в 19.00 во Дворце культуры рыбаков (улица Павла Корчагина, 1).

Напомним, что 29 июля у севастопольцев появился дополнительный выходной.

Дарья Тимофеева

Фото: Алиса Асланова / сайт Севастопольского государственного театра оперы и балета

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