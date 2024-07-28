В Севастополе 29 июля объявлен выходной

Понедельник, 29 июля, в Севастополе объявлен нерабочим праздничным днем.

Об этом говорится в указе № 90-УГ губернатора города Михаила Развожаева.

Согласно указу, дополнительный выходной жители города-героя получают в связи с празднованием 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского Флота.

Работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Севастополя, рекомендовано установить 29 июля как нерабочий день.

Напомним, сегодня севастопольцы вместе со всей Россией отмечают День Военно-Морского Флота РФ, а также День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому приурочена еще одна памятная дата — День Крещения Руси.

Дарья Тимофеева

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