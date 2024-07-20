Севастополец выкрикнул на пляже нацистский лозунг и попал на видео

Полицейские задержали севастопольца, который выкрикивал на пляже нацистские лозунги.

Как сообщает в своём Telegram-канале полиция Севастополя, сотрудники Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга интернет-публикаций обнаружили кадры видео, на которых мужчина пропагандировал в общественном месте нацистскую символику.

Видео было снято на одном из пляжей Гагаринского района. На кадрах видно, как нетрезвый парень произносит лозунг украинских националистов, сопровождая их характерным жестом.

Его личность установили — им оказался 31-летний севастополец. Он уже успел принести извинения перед севастопольцами и всеми жителями России.

«Сотрудниками полиции был пойман. Разъяснительную работу провели», — сказал он.

Видео: Лента новостей Севастополя Z Новости Севастополя

«В ходе общения с другими отдыхающими мужчина начал выкрикивать лозунги Организации украинских националистов (ОУН), которая признана на территории Российской Федерации нацистской организацией, а пропаганда или публичное демонстрирование её символики и атрибутики запрещены законами Российской Федерации», — сообщили правоохранители.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП.

Санкции статьи предполагают штраф от 1000 до 2000 рублей либо административный арест до 15 суток.

Гагаринский районный суд принял решение об аресте на 12 суток.

Дарья Тимофеева

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города