Севастополец выкрикнул на пляже нацистский лозунг и попал на видео

Полицейские задержали севастопольца, который выкрикивал на пляже нацистские лозунги.
Как сообщает в своём Telegram-канале полиция Севастополя, сотрудники Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга интернет-публикаций обнаружили кадры видео, на которых мужчина пропагандировал в общественном месте нацистскую символику.
Видео было снято на одном из пляжей Гагаринского района. На кадрах видно, как нетрезвый парень произносит лозунг украинских националистов, сопровождая их характерным жестом.
Его личность установили — им оказался 31-летний севастополец. Он уже успел принести извинения перед севастопольцами и всеми жителями России.
«Сотрудниками полиции был пойман. Разъяснительную работу провели», — сказал он.
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«В ходе общения с другими отдыхающими мужчина начал выкрикивать лозунги Организации украинских националистов (ОУН), которая признана на территории Российской Федерации нацистской организацией, а пропаганда или публичное демонстрирование её символики и атрибутики запрещены законами Российской Федерации», — сообщили правоохранители.
В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП.
Санкции статьи предполагают штраф от 1000 до 2000 рублей либо административный арест до 15 суток.
Гагаринский районный суд принял решение об аресте на 12 суток.
Дарья Тимофеева