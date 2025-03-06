В Севастополе жители многоквартирного дома боятся его обрушения

В Севастополе жители МКД боятся его обрушения после того, как управляющая провела переустройство первого этажа.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе.

Люди записали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину, в котором сообщили о нарушении своих прав.

«В результате самовольного переустройства управляющей компанией первого этажа здания, введенного в эксплуатацию более 60 лет назад, повреждена несущая стена, что создало угрозу полного обрушения строения. Кроме того, ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины, вследствие чего пенсионеры и люди с ограниченными возможностями испытывают трудности при передвижении», — говорится в сообщении Следкома.

Многочисленные обращения в обслуживающую организацию и администрацию результатов не принесли. Следком проводит проверку.

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Ольга Сурикова