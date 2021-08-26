Севастопольский спортсмен завоевал медаль на Паралимпийских играх

В комплексном плавании

Спортсмен из Севастополя Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.

«Андрей Граничка завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в комплексном плавании на 200 метров в классе SM6», – проинформировал комитет.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Золото завоевал колумбийский спортсмен Нельсон Криспин Корсо с результатом 2 минуты 38,12 секунд.

Это уже девятая медаль российских спортсменов на Паралимпийских играх 2021 года.

В 2019 году Андрей Граничка стал «Спортсменом года» в Севастополе.

Ольга Сурикова