Журавлев предложил легализовать мини-гостиницы и гостевые дома

Речь идет о постройках на землях ИЖС

Кандидат в Госдуму РФ от ЛДПР Илья Журавлев призвал амнистировать мини-гостиницы и гостевые дома, построенные на землях ИЖС. Такое заявление он сделал в ходе предвыборных дебатов, проходивших в эфире телеканала «Севастополь 24».

«С ними активно борются власти в Севастополе. Но они уже построены, их снос вызовет волну социального напряжения, тем более, севастопольцы живут небогато, чтобы лишать их и этого дохода. Так легализуйте эти туробъекты и пусть люди честно сдают и платят налоги» — отметил Журавлев.

Политик подчеркнул, что речь идет о давно построенных гостиницах, новые же места размещения должны строиться в соответствии со всеми нормами регионального и федерального законодательства.

Андрей Вознесенский