В Севастополе вручили премию «Спортсмен года — 2019»

В Севастополе наградили победителей пятой региональной премии «Спортсмен года — 2019».

В этом году организаторы получили заявки от более 200 номинантов.

Все заслуги, все награды спортсменов, которые они завоевали за последний год, суммируются, считается общее количество баллов.

В каждой из 18 номинаций премии жюри определило самых успешных. Всего награды получили 105 человек.

«Гран-при» удостоились мастер спорта международного класса Анастасия Долгова (гребля) и заслуженный мастер спорта Андрей Граничка (плавание).

Призёры и победители в качестве подарка получили именную плакетку и кубок, а также — это одно из нововведений этого года — денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Физкультурно-спортивный конкурс «Спортсмен года» организуется управлением по делам молодёжи и спорта Севастополя, Центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Олимпийским Советом Севастополя с 2014 года.

Полный список лауреатов можно посмотреть тут.

По материалам Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя (и фото)