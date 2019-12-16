В Севастополе вручили премию «Спортсмен года — 2019»

В Севастополе наградили победителей пятой региональной премии «Спортсмен года — 2019».
В этом году организаторы получили заявки от более 200 номинантов.
Все заслуги, все награды спортсменов, которые они завоевали за последний год, суммируются, считается общее количество баллов.
В каждой из 18 номинаций премии жюри определило самых успешных. Всего награды получили 105 человек.
«Гран-при» удостоились мастер спорта международного класса Анастасия Долгова (гребля) и заслуженный мастер спорта Андрей Граничка (плавание).
Призёры и победители в качестве подарка получили именную плакетку и кубок, а также — это одно из нововведений этого года — денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Физкультурно-спортивный конкурс «Спортсмен года» организуется управлением по делам молодёжи и спорта Севастополя, Центром спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Олимпийским Советом Севастополя с 2014 года.
Полный список лауреатов можно посмотреть тут.
По материалам Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя (и фото)