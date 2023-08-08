Севастопольский общественник поставил рекорд и выполнил нормативы мастера спорта в 60 лет

Севастопольский общественник Валерий Стрюков поставил рекорд Крыма и выполнил нормативы мастера спорта в жиме лежа и отжимании на брусьях с весом.

Всероссийский мастерский турнир «Кубок Триумфа» проходил 6 августа в Севастополе. Стрюков установил рекорд Крыма и выполнил норматив Мастера спорта по жиму лежа с результатом 132,5 кг в весе до 100 кг в возрастной категории 60-64 года.

Также общественник выполнил 30 отжиманий на брусьях с весом 20 кг, чем также выполнил норматив Мастера спорта для своего возраста.

Напомним, в 2022 году Валерий Стрюков возглавил городское отделение Национального комитета экологической безопасности.