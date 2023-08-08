В Севастополе выявили незаконно ввезенную из Абхазии иномарку

В Севастополе автоинспекторы УГИБДД вместе с сотрудниками таможни выявили незаконно ввезенную иномарку из Абхазии.

Водитель «Toyota Celsior», зарегистрированного на территории Республики Абхазия, пояснил, что транспортное средство используется для международной перевозки, но в ходе проверки было установлено, что оно используется в личных целях.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, а а также за нарушение правил страховки.

Стоит отметить, что порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам Российской Федерации без разрешения таможенных органов.

Автомобиль правонарушителя был изъят и передан на ответственное хранение.

Ольга Сурикова