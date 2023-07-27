Севастопольский музыкант Сергей Бурштейн исполняет современные фронтовые песни с внуком

В Севастопольском Доме офицеров Черноморского флота состоялся третий концерт: «Бескозырка белая» VI – го общефлотского конкурса авторской песни «Бардовские встречи на Черноморском флоте». Участие в одном из конкурсных отборочных туров фестиваля авторской песни принял музыкант, поэт, автор и исполнитель своих песен, общественный и политический деятель Сергей Бурштейн

Причем на сцене он выступал не один, а с внуком Львом Этенко.

«Исполнили две мои авторские песни «Письмо Родине» и » Впряглись и тянем», посвящённые СВО. Лева молодец, старался, интонировал правильно, грамотно», — поделился Бурштейн.

Зрители очень прониклись исполнением музыканта и его внука, благодарив творческий дуэт за выступление громкими аплодисментами.

Бурштейн неоднократно выступал с концертами перед российскими военнослужащими в зоне СВО. Увиденное «за ленточкой» всегда оставляет очень сильные впечатления. Это, а также стойкость парней вдохновляют автора на написание новых песен, которые, по словам бойцов, всегда «заходят» им в самую душу, а это лучшая похвала для исполнителя.

Кристина Ветер

Фото: Юрий Золотарев