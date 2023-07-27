Путин сообщил о новой волне наступления ВСУ под Запорожьем

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ активизировались на запорожском направлении, однако успеха не имели.

По словам президента, Украина задействовала свой стратегический резерв. В одной из последних атак ВСУ потеряли 200 человек и 39 единиц бронетехники: 26 танков и 13 бронемашин, сказал Путин.

Напомним, ранее в сети и западных СМИ появлялись планы Украины на летнюю кампанию. Утверждалось, что ВСУ ставит перед собой целью захватить населенные пункты: Токмак, Мелитополь и Бердянск для того, чтобы отрезать Крым от Донбасса м континентальной части России.