Пост в одном из пабликов Севастополя помог поймать абьюзера

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении хулигана, побившего свою подругу, гулявшую с другим мужчиной.

Полицией установлено, что 44-летний местный житель в ходе конфликта угрожал убийством, а также побил 37-летнего мужчину-инвалида и 40-летнюю женщину, к которой злоумышленник испытывал чувства и приревновал к ее новому избраннику.

Примечательно, что правоохранители узнали об этой ситуации из поста в одном из севастопольских пабликов. Агрессора проверяют по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Напомним, в Севастополе будут судить парня, без причины напавшего на прохожего.