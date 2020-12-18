Севастопольский главк МВД отказался от огораживания колючей проволокой

Начальник полиции высказал категорическую позицию

После публикаций СМИ главное управление МВД в Севастополе отказалось от возведения забора с колючей проволоки вокруг своего здания на Восставших.

Издание Forpost пишет, что свою позицию высказал начальник севастополького главка Павел Гищенко и пообещал не допустить колючей ленты «Егоза», а также любых других инженерных заграждений с фасадной стороны здания. Это его категоричная позиция.

Также изданию уточнили, что не состоялся и аукцион на приобретение и монтаж армированной колючей ленты «Егоза» на кирпичное ограждение здания, якобы с тыльной стороны.

«Начальник управления категорически заявил, что лично не планировал и не допустит установку инженерных заграждений, в том числе «Егозы», с фасадной стороны здания УМВД России по г. Севастополю на пл. Восставших, 6», — подчеркнули в УМВД.

Напомним, несколько месяцев назад возле главка МВД Севастополя были вырублены многолетние сосны, а затем без согласования с архитектурным советом начался ремонт подпорной стены: забетонировали природный камень.

Фото: 92.мвд.рф