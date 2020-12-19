В Севастополе по вине ресторана может разрушится порт

Ресторан Seavas связывают с именем бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова

В Севастополе Торгово-промышленной палате предстоит выяснить, есть ли вина собственников ресторана Seavas в разрушении причала порта в Артиллерийской бухте. Причал сейчас находится в аварийном состоянии.

Как уже сообщалось, провести экспертизу ресторана на предмет соответствия его законным параметрам поручил Торгово-промышленной палате суд.

С первой попытки изучить объект не получилось, так как собственник не явился, новая дата была назначена судом на 8 декабря, пишет издание Forpost.

«Мы не до конца обследовали объект, потому что нужно совершить ещё ряд технических действий. Мы посчитали необходимым увидеть документы, которые подтверждают или опровергают то, что говорит собственник, и то, что мы видим на объекте. Это порядка 60 документов. Без этого вывод будет необъективный, предположений мы делать не можем», — рассказал вице-президент Севастопольской торгово-промышленной палаты Александр Штейнберг, подчеркнув, что им так и не предоставили полный пакет документов.

Документы все суд должен получить к 25 января или обоснования их отсутствия.

В частности, главный пакет документов должен поступить от собственника — ООО «ПИР», которое связывают с именем бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Эксперты ТПП ждут «строительные проекты, разрешения, геологические и гидрологические изыскания, технические условия на присоединение к сетям, документы, гарантирующие безопасность эксплуатации, и ещё целый ряд подтверждений и соответствий», уточнило издание.

Кроме этого, они запросили у суда содействия, чтобы пообщаться со специалистами Севэнергосбыта и Севводоканала, а также с теми, кто покажет технические помещения.

«Потому что мы не видим коммуникаций (их же нужно обследовать) и к чему подключился объект: то ли это причалы, то ли сети города. Были ли у них технические условия, законно ли подключились, всё ли там нормально с требованием к диаметру», — объяснил Александр Штейнберг.

Что касается разрушающего причального пространства, то для окончательных выводов необходимо исследование со стороны моря.

«Наш эксперт со стороны воды подъедет к причалу, измерит лазерным дальномером, насколько глубоко уходит разрушение бетонного массива и конструкций причала. Потому что вес здания значительный, и как он соотносится с причалом, влияет ли на его состояние — это мы повторно будем исследовать и делать своё заключение», — сообщил Александр Штейнберг.

Напомним, главные претензии к ресторану «Seavas» в разросшихся размерах за счет территории севастопольского порта.

Фото: sevastopol.su