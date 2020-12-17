На Восставших вокруг главка МВД появится забор с колючей проволокой

Севастопольская полиция отгородится «Егозой»

В Севастополе управление Министерства внутренних дел планирует отгородить свое главное здание на площади Восставших забором из колючей проволоки.

Как пишет издание Forpost со ссылкой на сайт госзакупок, забор из сетки «Егоза» заказан за 71 340 рублей и его установка должна завершиться к 14 января 2021 года.

Напомним, несколько месяцев назад возле главка МВД Севастополя были вырублены многолетние сосны, а затем без согласования с архитектурным советом начался ремонт подпорной стены: забетонировали природный камень.