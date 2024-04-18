Для самозанятых Севастополя открыт набор на курс повышения квалификации «Школа экскурсоводов»

Для самозанятых граждан Севастополя открыт набор на курс повышения квалификации «Школа экскурсоводов»
Вы станете настоящими мастерами в области экскурсионного сервиса!
Участие бесплатное!
В программе:
• Технология и организация экскурсионных услуг
• Транспортное обеспечение реализации экскурсионных услуг
• Самопродвижение экскурсовода (гида) в цифровой среде
• Интерактив, виртуальная и дополненная реальность на экскурсионных маршрутах
• Безопасность на объектах туризма и сервиса
• Нормативно-правовые основы туристской и экскурсионный деятельности
Важно!
Пройти обучение могут самозанятые граждане, соответствующие следующим критериям:
• зарегистрированные в городе Севастополе
• ведущие бизнес в городе Севастополь
• имеющие высшее или среднее профессиональное образование
🏢 Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»
📆 Дата и время: 22-27 апреля, 10:00-16:00
Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_3uk30/
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.