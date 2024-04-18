Для самозанятых Севастополя открыт набор на курс повышения квалификации «Школа экскурсоводов»

Для самозанятых граждан Севастополя открыт набор на курс повышения квалификации «Школа экскурсоводов»

Вы станете настоящими мастерами в области экскурсионного сервиса!

Участие бесплатное!

В программе:

• Технология и организация экскурсионных услуг

• Транспортное обеспечение реализации экскурсионных услуг

• Самопродвижение экскурсовода (гида) в цифровой среде

• Интерактив, виртуальная и дополненная реальность на экскурсионных маршрутах

• Безопасность на объектах туризма и сервиса

• Нормативно-правовые основы туристской и экскурсионный деятельности

Важно!

Пройти обучение могут самозанятые граждане, соответствующие следующим критериям:

• зарегистрированные в городе Севастополе

• ведущие бизнес в городе Севастополь

• имеющие высшее или среднее профессиональное образование

🏢 Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»

📆 Дата и время: 22-27 апреля, 10:00-16:00

Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_3uk30/

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.