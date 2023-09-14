Рестораны в России могут поднять цены до 20% в ближайшее время

Российские рестораны осенью могут поднять цены на 15-20%. Основной причиной называется рост себестоимости из-за подорожания продуктов, бензина, заработных плат, пишут «Известия».

При этом заведения намерены скорректировать меню, снизив долю дорогих продуктов в блюде. Эксперты полагают, что повышение цен должно затронуть только те позиции, в составе которых используют подорожавшие продукты.

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», — уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров.

При этом в июне общепит уже поднимал ценник в среднем на 10%. Но тогда подорожание было связано с ростом цен на импортные продукты до 35%, сообщали рестораторы. При этом в 2022 году блюда в российских точках уже выросли в цене в среднем на 15-20%.

Спрос, как обычно в таких случаях, сначала немного упадет, а потом восстановится, но, возможно, не в полном объеме, полагает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Это зависит от того, как быстро будут расти зарплаты вслед за общей инфляцией, считает она.

Ольга Сурикова