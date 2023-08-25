Этой ночью в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем.

«Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также военными РФ предотвращена атака украинских беспилотников на Крым.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — сообщили в Минобороны РФ.

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