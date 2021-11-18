Власть

Севастопольский чиновник получил семь лет колонии строгого режима

18-11-2021
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Обжаловать решение суда не получилось
 
Бывший заместитель главы севастопольской Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС) признан виновным в получении крупной взятки. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
 
Решение Севастопольским городским судом было вынесено 17 ноября.
 
 
Схема была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Кроме срока в исправительной колонии, осужденный, по решению суда, лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 5 лет.
 
 
Апелляционная жалоба была отклонена и приговор суда вступил в силу.

Напомним, в Севастополе задержан экс-директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Ольга Сурикова

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