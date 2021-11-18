Севастопольский чиновник получил семь лет колонии строгого режима

Обжаловать решение суда не получилось Бывший заместитель главы севастопольской Единой дирекции капитального строительства (ЕДКС) признан виновным в получении крупной взятки. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Решение Севастопольским городским судом было вынесено 17 ноября.

«Установлено, что мужчина, будучи должностным лицом ГКУ ГС «ЕДКС», в октябре-ноябре 2020 года получил взятку в размере 300 тыс. рублей от руководителя строительной компании, с которой ранее в одностороннем порядке был расторгнут государственный контракт на строительство ветеринарной лечебницы по ул. Бутырской, д. 9», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Как отмечается, деньги предназначались за непрепятствование рассмотрению судом искового заявления данной коммерческой организации к ГКУ ГС «ЕДКС» о признании незаконным одностороннего отказа от контракта, а затем за способствование в заключении двустороннего соглашения о расторжении контракта для быстрого исключения строительной компании из реестра недобросовестных подрядчиков.

Схема была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Кроме срока в исправительной колонии, осужденный, по решению суда, лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 5 лет.

Апелляционная жалоба была отклонена и приговор суда вступил в силу.