Домушники из Севастополя совершали кражи в Симферополе

Имели свой почерк

Полиция задержала трех подозреваемых в совершении серии квартирных краж в Симферополе. Ими оказались ранее судимые жители Республики Крым и Севастополя

«По имеющимся данным, злоумышленники проникали в квартиры граждан путем подбора ключа к замкам входных дверей, откуда похищали в основном денежные средства и ювелирные изделия. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые имели свой криминальный почерк. Они путем подбора ключа проникали в жилище, не нарушая порядка в помещении, похищали ювелирные изделия и денежные средства, а уходя – запирали за собой дверь. Хозяева квартиры не сразу замечали пропажу ценных вещей», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Правоохранители задержали их после последней кражи по горячим следам.

При задержании и по местам проживания у них изъято похищенное имущество и иные предметы, которые использовались при совершении преступлений.

Полицейские провели работу по установлению владельцев ювелирных изделий. Некоторые из них только от правоохранителей узнали, что стали жертвами кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Подозреваемые взяты под стражу.

Напомним, севастополец украл из квартиры бывшей жены 120 тысяч рублей.

Ольга Сурикова