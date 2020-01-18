Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско

Сегодня в Симферополе состоялся большой учредительный казачий круг, на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в Черноморское казачье войско.

На собрании присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

На сегодня численность Черноморского казачьего войска составляет 5 тысяч человек, в ближайшем будущем она увеличится до 10 тысяч.

Сегодня казаки активно помогают органам внутренних дел в патрулировании и обеспечении безопасности на общественных мероприятиях.

В Севастополя и Республики Крым зарегистрировано 17 казачьих обществ.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)