Жизнь

Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско

18-01-2020
выпускающий редактор
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Сегодня в Симферополе состоялся  большой учредительный казачий круг, на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в Черноморское казачье войско.

На собрании присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов. 

На сегодня численность Черноморского казачьего войска составляет 5 тысяч человек, в ближайшем будущем она увеличится до 10 тысяч.  

Сегодня казаки активно помогают органам внутренних дел в патрулировании и обеспечении безопасности на общественных мероприятиях.

В Севастополя и Республики Крым зарегистрировано  17 казачьих обществ.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)

 

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