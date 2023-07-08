Севастопольский бард Сергей Бурштейн провел на Донбассе концерты для бойцов и медиков

Автор и исполнитель песен, член ЛДПР Сергей Бурштейн вернулся с Донбасса, куда ездил по приглашению руководства Донбасса и при непосредственном участии советника главы ДНР Яна Гагина.

«Были проведены концерты в подразделениях «Спарта», «Пятнашка-Ночные волки», для средств массовой информации, врачей, занимающихся паллиативной медициной, был также у бойцов сахалинцев, разведчиков, Я раньше в основном выезжал на Запорожское и Херсонское направление и что меня поразило в Донбассе и непосредственно в Донецке — это стойкость, мужество дончан, множество аллей с розами, старенький трамвай, снующий по центру, разбитые многоэтажки с пустыми глазницами окон Киевского и Куйбышевского районов, полностью разрушенные пригороды, близость фронта, каждодневные утренние прилëты нацистских снарядов по гражданской инфраструктуре, больницам», — поделился исполнитель, получивший позывной Бурса.

Бурштейна поразило, что город под обстрелами остается цветущим, утопающим в розах, в основном красного цвета, что вызывает ассоциации с кровью, которая проливается там с 2014 года.

Поразился музыкант и духу парней, которые получили на войне увечья. Несмотря на протезы – это сильные волевые люди, которых ничто не может сломить.

«Меня, как человека творческого, всё это вдохновило на написание новых песен, к работе над которыми я уже приступил и надеюсь, что к следующей моей командировке на Донбасс они будут сделаны. Мои песни зашли, как сказали братья, и это для меня лучшая оценка моего творчества», — прокомментировал Бурштейн.

Исполнитель добавил, что война – не где-то там далеко. Очень важно сконцентрироваться, сплотиться и помогать фронту всем, чем можно.

Кристина Ветер

Фото: Личный архив Сергей Бурштейна