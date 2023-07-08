Партийцы поздравили сотрудников почты с профессиональным праздником

Сегодня, 9 июля, в России отмечают День почты. И несмотря на то, что многие сейчас отправляют письма в основном с помощью интернета, но ничто не сравнится с получением письма в конверте

Запах бумаги, тактильные ощущения, открытки, в которых от руки написаны поздравления – все это эмоции, которые вносят в нашу жизнь яркие краски.

А также – это труд людей, работающих на почте.

В этот праздничный день члены Севастопольского отделения ЛДПР поздравили сотрудников почты с праздником.

«На вас лежит огромная ответственность, доставить каждому то, что нужно и в срок! Пусть же ваша работа приносит вам лишь радость», — пожелали всего наилучшего партийцы.

Кстати, а вы знали, что здание Главпочтамта в Севастополе построено в 1914 году по проекту архитектора Георгия Прокопьевича Долина. Здесь сразу начала работать почтово-телеграфная контора и телеграфная станция.

На первом этаже здания находилась почта. А на втором жили ее сотрудники и их семьи. Верхний этаж занимал главный почтмейстер. Говорят, он любил устраивать шикарные приемы. Было весьма престижно попасть на них.

Во время Великой Отечественной войны это здание (одно из немногих в городе) уцелело.