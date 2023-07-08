ЛДПР поможет найти любовь

В День семьи, любви и верности партийцы объявили о старте новго проекта ЛДПР, который поможет найти свою вторую половинку

Семья – это опора, поддержка, вдохновение и мотивация на свершение великих дел. Но что делать, если в данный момент семьи нет, а так хочется подарить кому-то свое тепло и любовь. Тому, с кем идти нога в ногу по жизни.

ЛДПР поможет найти свою половинку. Регистрируйтесь для участия на сайте ЛДПР.РФ в специальном разделе и приезжайте на форум.

Если вам не с кем провести время, вы ищите себе партнера на всю жизнь, этот форум для вас!

«Сегодня мы вышли на улицу, чтобы помочь жителям Севастополя найти свою любовь. Мы начали новый большой проект, который объединит людей в семьи», — отметил руководитель молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР Борис Этенко.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР