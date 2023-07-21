Поток машин, едущих по мосту в Крым, резко снизился

На протяжении всего сегодняшнего дня практически не было очереди на пунктах досмотра перед Крымским мостом со стороны Тамани, зато внушительная пробка со стороны Керчи.

Так максимальное время ожидания досмотра машины со стороны Тамани составляло порядка часа, в то время как со стороны Керчи автомобилистам приходится стоять не менее трех часов.

На текущей момент со стороны Тамани очереди вообще нет, в то время как со стороны Керчи стоит более 800 машин.

Дарья Тимофеева

Фото: Крымский мост: оперативная информация