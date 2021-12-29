Развожаев не уверен нужно ли сносить банкетный зал на мысе Хрустальном

Вчера, 28 ноября, на итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что существуют разные мнения по поводу строительства банкетного зала, закрывающего вид со смотровой площадки объекта культурного наследия мемориального комплекса «Штык и парус», а также засомневался в необходимости его сноса.

«Вы знаете там есть разные оценки. Нужно бороться (правительству Севастополя – ред.) за что? Просто снести террасу?», — спросил губернатор журналиста, задавшего вопрос о том, будет ли правительство Севастополя настаивать на сносе.

Градоначальник отметил, что собственники зданий на пляже Хрустальном называют новый банкетный зал реконструкцией уже существующих зданий, а не строительством новых объектов, что в нынешних реалиях законом не запрещено.

«Ограничение только одно – это то что в охранной зоне памятника ничего нельзя делать, кроме того, что было сделано», — отметил губернатор.

Михаил Развожаев напомним, что вопрос законности строительства банкетного зала, закрывающего вид со смотровой площадки объекта культурного наследия мемориального комплекса «Штык и парус», рассматривается в суде, решение которого ждет правительство.

Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина