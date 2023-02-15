В Севастополе впервые прошли соревнования по тэг-регби в рамках Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

В Севастопольских школах № 7 и 45 впервые прошли муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов по тэг-регби.



Участие приняли по 9 команд девчонок и мальчишек 2010-2011 года рождения из школ № 44, 45, 22, 35, 11, 42, гимназий 8, 24, 7.

Городские соревнования пройдут в марте, после чего сборная Севастополя примет участие во Всероссийских соревнования в мае.

Напомним, 15 мая прошлого года на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел финал третьего сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

На изумрудном поле нового стадиона соревновались 21 команда из 13 учебных заведений – 15 в соревновательной части и 6 в фестивальной. Более 200 юных регбистов бились за призовые места в 6 возрастных категориях.

Дмитрий Островский